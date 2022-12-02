​Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців, – Федоров

Американська корпорація Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для українського уряду.

Про це повідомив у Telegram віце-прем'єр-міністр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 тис. ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік”, – йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що Google також підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. Новий грант на 2 млн доларів буде спрямовано на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія.Цифрова освіта.

“Запустимо англомовну версію порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування. Це дозволить у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження держави”, – зазначив Федоров.

Нагадаємо, Google запустив кампанію для боротьби з фейками про українських біженців у ЄС.