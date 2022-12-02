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Росія планувала захопити Центральну Україну і знищити уряд, – Подоляк про документи щодо вторгнення

Після перемоги Україна використає ці документи як докази для міжнародного трибуналу. 

Росія планувала захопити Центральну Україну і знищити уряд, – Подоляк про документи щодо вторгнення
Подоляк
Фото: скрін відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк навів попередній аналіз документів про початок так званої спеціальної військової операції, як Москва називає повномасштабне вторгнення до України.

Після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал. Про це Подоляк написав у твіттері.

"Попередній аналіз документів «про початок СВО» говорить, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей (Буча скрізь), прибрати сліди й медійно видати це за «визволення»", – заявив він. 

Нагадаємо, про те, що Росія планувала знищити законну українську владу і встановити натомість маріонетковий уряд, раніше писали західні медіа із посиланням на джерела у розвідці. За однією з версій, очолити прокремлівську владу в Україні мали або експрезидент Віктор Янукович, або екснардеп Олег Царьов. 

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