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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини зайнялися гаражі, автомобілі і господарчі споруди

Окупанти влучили ракетою в житловий будинок: поранення отримали дві жінки.

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини зайнялися гаражі, автомобілі і господарчі споруди
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Росіяни продовжують нищити обстрілами цивільну інфраструктуру Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок обстрілів окупантів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди.

“По Вовчанську та населених пунктах громади росіяни також наносять артилерійські удари, внаслідок одного із обстрілів пошкоджена приватна сільгосподарська техніка”, – йдеться у повідомленні. 

Фото: Олег Синєгубов у Telegram
 

Близько півночі у селі Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку.

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