Росіяни продовжують нищити обстрілами цивільну інфраструктуру Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що внаслідок обстрілів окупантів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди.
“По Вовчанську та населених пунктах громади росіяни також наносять артилерійські удари, внаслідок одного із обстрілів пошкоджена приватна сільгосподарська техніка”, – йдеться у повідомленні.
Близько півночі у селі Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку.