Окупанти влучили ракетою в житловий будинок: поранення отримали дві жінки.

Росіяни продовжують нищити обстрілами цивільну інфраструктуру Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок обстрілів окупантів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди.

“По Вовчанську та населених пунктах громади росіяни також наносять артилерійські удари, внаслідок одного із обстрілів пошкоджена приватна сільгосподарська техніка”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Близько півночі у селі Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п’ятиповерхового житлового будинку.