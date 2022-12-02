Окупанти влучили ракетою у багатоповерхівку у селі під Чугуєвим

Ввечері 1 грудня російські окупанти завдали удару ракетою по багатоповерхівці у селі Клугіно-Башкирівка під Чугуєвим на Харківщині.

Про це пише Суспільне з посиланням на речника обласного управління ДСНС Євгена Василенка.

Ракета влучила у житлову п'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу частково зруйновані квартири на останньому поверсі будинку.

За словами Василенка, попередньо відомо про одну поранену жінку, яка самостійно звернулась до лікарів по допомогу.

Пожежі внаслідок російського обстрілу не було, рятувальники оглядають зруйновані квартири.

Нагадаємо, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські війська у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі області.