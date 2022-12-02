СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли “русскій мір”
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Печера на Вознесенському узвозі: спадщина vs вигода
Spiegel опублікував супутникові знімки ключового військового аеродрому Росії, що можуть свідчити про підготовку нового удару
Spiegel опублікував супутникові знімки ключового військового аеродрому Росії, що можуть свідчити про підготовку нового удару
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
​Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
У Верховній Раді змінять керівний склад комітетів
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Долар по 35 грн? Чого очікувати від фінансових планів влади на 2023 рік
Політичний шторм на Тайвані
Політичний шторм на Тайвані
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти влучили ракетою у багатоповерхівку у селі під Чугуєвим

Постраждала жінка.

Окупанти влучили ракетою у багатоповерхівку у селі під Чугуєвим

Ввечері 1 грудня російські окупанти завдали удару ракетою по багатоповерхівці у селі Клугіно-Башкирівка під Чугуєвим на Харківщині. 

Про це пише Суспільне з посиланням на речника обласного управління ДСНС Євгена Василенка.

Ракета влучила у житлову п'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу частково зруйновані квартири на останньому поверсі будинку.

За словами Василенка, попередньо відомо про одну поранену жінку, яка самостійно звернулась до лікарів по допомогу.

Пожежі внаслідок російського обстрілу не було, рятувальники оглядають зруйновані квартири.

Нагадаємо, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські війська у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі області

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також