РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким ініціюється заборона пов’язаних із Росією релігійних організацій.

Про це йдеться в указі №820/2022 від 1 грудня 2022 року президента України Володимира Зеленського.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у документі.

Відповідно до рішення РНБО, Кабінет Міністрів України має внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України у зв’язку зі вступом до Ради Європи.

Також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті має бути віднесена до центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабміном.

Державній службі України з етнополітики та свободи совісті мають бути підпорядковані структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання реалізації права на свободу совісті і віросповідання, діяльності релігійних організацій.

“Забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”, - указано в рішенні РНБО.

Також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті має забезпечити у двомісячний строк проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, за необхідності вжити передбачених законом заходів.

РНБО наказало СБУ, Нацполіції та іншими державними органами, до компетенції яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.

Крім того, мають бути підтримані внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Самі ж ці персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб мають бути застосовані згідно з додатком.

Реалізацією і моніторингом ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) мають зайнятись Кабмін разом із СБУ та Нацбанком.

Нагадаємо, співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли “русскій мір”.