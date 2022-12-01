Затриманих священників УПЦ МП можуть обміняти на воїнів ЗСУ, – ГУР

“Україна показала, що готова демонструвати найкреативніші підходи, щоб повертати своїх громадян додому”.

Священників УПЦ МП можна було б обміняти на українських воїнів, якби така пропозиція надійшла.

Про це повідомляє сайт ГУР з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.

Юсов розповів, що росіян при обмінах найбільше цікавлять офіцери, люди зі специфічними знаннями та навичками, представники спеціальних військових професій.

Відповідаючи на запитання, чи можуть колаборанти з УПЦ МП у разі, якщо їхню провину доведуть, стати частиною обмінного фонду, Юсов зазначив: “На прикладі великого обміну та долі Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найкреативніші підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього з’являтимуться – формальні та неформальні, публічні та непублічні, відкриті та закриті – Україна точно використовуватиме”.

За словами Юсова, з початку повномасштабної війни вдалося обміняти 1 286 українських воїнів. Останнім часом обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю. Минулого тижня протягом чотирьох днів відбулося три обміни – майже 100 українців повернулися додому з ворожого полону.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила подробиці обшуків, які провела 22 листопада на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Під час обшуків у приміщеннях УПЦ (МП) виявили проросійську літературу і великі суми готівки.