​Мобілізовані росіяни прагнуть уникнути бойових дій, – Міноборони

Російські військові поводяться зухвало на окупованих територіях і провокують сутички з місцевим населенням.

Мобілізований особовий склад російських військ не виявляє бажання брати безпосередню участь у бойових діях.

Про це заявила на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, вже у перших боях з’ясувалося, що новоприбулі росіяни прагнуть уникнути бойових дій.

“Через низький рівень їхньої підготовки збільшуються втрати особового складу, зокрема військовослужбовців з бойовим досвідом, що призводить до масового невдоволення у підрозділах російських окупаційних військ”, – розповіла Маляр.

Окрім того, прибуття значної кількості нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців призводить до значного погіршення суспільно-політичної обстановки на захоплених територіях. Новоприбулі росіяни поводяться зухвало з місцевим населенням, провокують сутички, скуповують продукти харчування, напої і теплий одяг.

Нагадаємо, військово-політичне керівництво РФ підготувало документ “Висновки війни з НАТО в Україні”, який розповсюджується серед військовослужбовців. У ньому вказуються, в тому числі, недоліки в російській армії та зазначається необхідність мобілізації 5 млн росіян для перемоги у війні.