У Реєстрі держзрадників 30 осіб мають родинні зв'язки, - рух "ЧЕСНО"

У Реєстрі держзрадників 30 осіб мають родинні зв'язки.

Про це йдеться в дослідженні Руху ЧЕСНО.

Найбільше у спику родичів категорії "батько-син". Серед найвідоміших - Януковичі, депутати Херсонської міськради від Блоку Володимира Сальдо Семенчеві, депутати Репілевські, мер Рубіжного Сергій Хортів та його син Іван Хортів - колишній правохоронець, який воював в складі терористичних загонів "ЛНР".

З-поміж братів-зрадників - восьмеро осіб. Зокрема, брати Клюєві, які були близькими соратниками Януковича, та політики від партії "Слуга народу" брати Ковальові.

В Реєстр потрапили також три подружні пари: Губарєві, пропагандисти Шарії та кум путіна Віктор Медведчук з Оксаною Марченко.

Також серед зрадників є племінниця керівника окупаційної Запорізької ВЦА екснардепа Євгена Балицького та дядько ліквідованого на Херсонщині екснардепа Олексія Журавко.

Нагадаємо, що триває національна кампанія “Зрадників здавати сюди”. Рух ЧЕСНО закликає усіх, хто має інформацію про зрадників, ділитися нею. Повідомляти про факти колаборціонізму можна через анонімну онлайн-форму або писати на пошту [email protected] Ви можете підтримати команду Руху ЧЕСНО, яка працює над виявленням державних зрадників, зокрема у звільненому Херсоні.

Станом на кінець листопада у Реєстрі держзрадників ве була 1 тис. осіб.