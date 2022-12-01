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Spiegel опублікував супутникові знімки ключового військового аеродрому Росії, що можуть свідчити про підготовку нового удару

На злітній смузі розташовано багато великих вантажних літаків. 

Spiegel опублікував супутникові знімки ключового військового аеродрому Росії, що можуть свідчити про підготовку нового удару
Фото: Spiegel

Німецьке видання Spiegel опублікувало супутникові знімки активності на військовому аеродромі Росії "Енгельс-2", що може свідчити про підготовку нового удару по Україні. 

Журналісти зазначили, що знімки від 28 листопада показують незвичний рух у ключовому російському військовому аеропорту. Експерти бачать, що він приведений до підвищеної бойової готовності. 

Фото: Spiegel

На фото видно майже 20 бомбардувальників далекої дії Ту-95 і Ту- 160. Зафіксовано паливозаправники, ящики з боєприпасами і матеріали для ремонту.

Фото: Spiegel

Фото: Spiegel

На злітній смузі розташовано багато великих вантажних літаків та вози для транспортування крилатих ракет X-55 і X-101.

"Діяльність на базі надзвичайно висока", – підтвердив журналістам незалежний військовий аналітик Арда Мевлютоглу. 

Нагадаємо, попереднього масованого ракетного удару по Україні росіяни завдали 23 листопада. Президент Володимир Зеленський попереджав, що поточний тиждень може бути таким самими важким, як і попередній. У оперативному командуванні "Південь" зазначали, що росіяни вперше за декілька днів у понеділок вивели в море ракетоносій, що підтверджує підготовку до удару. Українців закликали не нехтувати правилами повітряної тривоги і перебувати в укриттях після сигналу. 

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