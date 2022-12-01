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​Лукашенко заявив, що Україна "під будь-яким приводом намагається втягнути війська НАТО у війну"

Білоруський диктатор зібрав на нараду силовиків.

​Лукашенко заявив, що Україна "під будь-яким приводом намагається втягнути війська НАТО у війну"
Фото: Белта

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, 1 грудня зібрав нараду з питань оборони. На ній він має намір обговорити з силовиками військово-політичну обстановку навколо Білорусі та заходи подальшого реагування на неї.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко знову заявив, що усі силові відомства нібито відзначають зростання кількості провокацій поблизу державного кордону.

"Україна під будь-яким приводом намагається втягнути війська держав - членів НАТО у конфлікт. Усе це підтверджується недавніми падіннями ракет на територію Польщі", - сказав він.

Лукашенко традиційно згадав опозицію і звинуватив її у закликах "захопити владу та вчиняти теракти".

"Окремі з цих втікачів не просто зрадники, але екстремісти в квадраті. По-іншому назвати їх не можу. Вже відкрито, не соромлячись закликають до завдання ударів по об'єктах на території нашої країни. Забули навіть про те, що на території Білорусі проживають їхні родичі", - сказав білоруський диктатор.

Лукашенко також заявив, що те, що західні держави продовжують нарощувати військовий потенціал для захисту від російської аргресії та допомоги Україні, "веде до загострення і так складної військово-політичної обстановки".

Нагадаємо, в листопаді Європарламент визнав Лукашенка співучасником Росії у війні проти України.

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