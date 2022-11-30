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У Палаті представників США обрали нового лідера Демократичної партії замість Ненсі Пелосі

У Демократичній партії до влади прийшло молоде покоління.

У Палаті представників США обрали нового лідера Демократичної партії замість Ненсі Пелосі
Фото: Пресслужба Хакіма Джеффріса

Демократи Палати представників США обрали Хакіма Джеффріса лідером партії. Він став першим темношкірим американцем на цій посаді.

Про це повідомляє Reuters.

Джеффріс, 52-річний житель Нью-Йорка, займатиме посаду лідера демократів у Палаті представників на 118-му Конгресі, який збирається 3 січня.

Також до команди Джеффріса обрано 59-річну Кетрін Кларк від Массачусетса, яка виграла посаду № 2 від Демократичної партії, а 43-річний каліфорнієць Піт Агілар, член Іспаномовної фракції Конгресу, був обраний на нинішню посаду голови Демократичної фракції Джеффріса.

“Їхні вибори означають, що вперше в будь-якій партії три провідні партійні ролі обіймають жінки або кольорові люди”,- повідомляє Reuters.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за закон про визнання одностатевих шлюбів на федеральному рівні.

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