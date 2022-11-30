​Данілов закликав не цитувати Медведєва і назвав його заяви "написами у нужниках"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що безглуздо цитувати заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

"Дивуюсь, коли цитують Медведєва, – це безглуздо й позбавлено сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників…", - написав Данілов у Twitter.

"Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії", - додав він.

I’m surprised when someone quotes medvedev – that’s meaningless and useless. Thoughts he doesn’t have and texts he didn’t write. Does it make sense to spread inscriptions from russian fences and moscow toilets…Political news shouldn’t be mixed with the clinical psychiatry field. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 30, 2022

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на погрози Медведєва "судним днем" і назвав його слова "не дуже тверезою заявою."

Медведєв систематично намагається залякувати не тільки Україну, а й Захід своїми дописами в телеграм. Одна з улюблених тем – ядерна загроза. Зокрема, він погрожував кораблями з ядерною зброєю "на відстані руки" в Балтійському морі, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО. Втім, дописи Медведєва РФ у цьому питанні не допомогли – обидві країни вже подали заявки на вступ і очікують на приєднання.