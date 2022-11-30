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​Данілов закликав не цитувати Медведєва і назвав його заяви "написами у нужниках"

"Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії".

​Данілов закликав не цитувати Медведєва і назвав його заяви "написами у нужниках"
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що безглуздо цитувати заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

"Дивуюсь, коли цитують Медведєва, – це безглуздо й позбавлено сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників…", - написав Данілов у Twitter.

"Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на погрози Медведєва "судним днем" і назвав його слова "не дуже тверезою заявою."

Медведєв систематично намагається залякувати не тільки Україну, а й Захід своїми дописами в телеграм. Одна з улюблених тем – ядерна загроза. Зокрема, він погрожував кораблями з ядерною зброєю "на відстані руки" в Балтійському морі, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО. Втім, дописи Медведєва РФ у цьому питанні не допомогли – обидві країни вже подали заявки на вступ і очікують на приєднання.

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