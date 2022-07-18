​Зеленський відповів на погрози Медведєва "судним днем": "Не дуже твереза заява"

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який пригрозив Україні "судним днем" у разі удару по Криму.

"Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито «судний день» для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського «Боїнга». 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму. 80 дітей. Громадяни десяти держав", - сказав президент у вечірньому зверненні.

Зеленський наголосив, що "судним днем" для самої Росії стане рішення трибуналу.

"Уже тоді Росія йшла цим шляхом – до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально", - зазначив він.Президент також розповів, що станом на 19:00 сьогодні Росія застосувала проти України вже понад 3 тис. крилатих ракет.

"Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні і більш як вісім років. Це буде зроблено", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Медведєв систематично намагається залякувати не тільки Україну, а й Захід своїми дописами в телеграм. Одна з улюблених тем – ядерна загроза. Зокрема, він погрожував кораблями з ядерною зброєю "на відстані руки" в Балтійському морі, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО. Втім, дописи Медведєва РФ у цьому питанні не допомогли – обидві країни вже подали заявки на вступ і очікують на приєднання.