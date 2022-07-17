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На Донеччині 6 жителів отримали осколкові поранення від російських обстрілів, з них 3 - діти, - прокуратура

Під ворожий вогонь потрапив Бахмутський район.

На Донеччині 6 жителів отримали осколкові поранення від російських обстрілів, з них 3 - діти, - прокуратура
Фото: Донецька обласна прокуратура

Сьогодні на Донеччині через російські обстріли отримали осколкові поранення шестеро жителів, з них троє - діти.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Під ворожий вогонь потрапив Бахмутський район.

"За даними слідства, 17 липня 2022 року окупаційні війська рф обстріляли м. Соледар та с. Ягідне Бахмутського району. Внаслідок масованих атак травмовано трьох громадян віком від 38 до 64 років. Також отримали осколкові поранення троє дітей 2019, 2020 та 2013 років народження", - розповіли в прокуратурі.

Також від обстрілів зазнали значних руйнувань приватні будинки, господарські споруди та гаражі.

Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Оскільки ворожий обстріл Соледара триває, остаточну кількість постраждалих все ще встановлюють.

Нагадаємо, нині в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку підрозділи російської армії продовжили зосереджувати свої зусилля, щоб встановити контроль над Сіверськом і просунутися в напрямку міста Бахмут.

Учора росіяни 22 рази обстріляли цивільну інфраструктуру в Донецькій області, є загиблі.

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