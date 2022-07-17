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Окупанти вбили на Київщині 1346 цивільних, - поліція

У регіоні вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб.

Окупанти вбили на Київщині 1346 цивільних, - поліція
Фото: EPA/UPG

Фахівці виявили у Київській області 1346 тіл мирних жителів, які були вбиті російськими військовими.

Про це заявив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, більшість цивільних були вбиті з вогнепальної зброї. Нєбитов також зазначив, що вказана цифра не є остаточною, оскільки пошуки ще тривають.

"Я можу сказати, що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і, на жаль, на позиціях, де розташовувалася армія Російської Федерації, ми знаходимо все нові тіла похованих людей, тимчасово похованих", - сказав він.

За словами начальника поліції, у регіоні вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція Харківщини зареєструвала 2370 кримінальних проваджень щодо обстрілів окупантами мирного населення. Відомо, що росіяни вбили 959 цивільних громадян від початку повномасштабного наступу. З них – 47 дітей.

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