На Харківщині росіяни вбили 959 цивільних громадян

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція Харківщини зареєструвала 2370 кримінальних проваджень щодо обстрілів окупантами мирного населення.

Про це розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, інформує 24 канал.

За його словами, налагоджена співпраця поліції з прокуратурою та Службою безпеки України. Вони також розслідують ці злочини.

Вже створено міжвідомчі слідчі групи, у межах яких розслідують найбільш резонансні злочини російської армії, а саме – обстріли. Адже Росія продовжує щодня підступно бомбити Харків та область. Також, як додав начальник слідчого управління, росіяни вбили 959 цивільних громадян від початку повномасштабного наступу. З них – 47 дітей.

Нагадаємо, що станом на ранок 16 липня, унаслідок війни Росії проти України постраждали понад 1015 дітей. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеня тяжкості.