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У Вінниці у Будинку офіцерів демонтують аварійні конструкції

Мова не про знесення всього об’єкту.

У Вінниці у Будинку офіцерів демонтують аварійні конструкції
Фото: Сергій Нужненко

У вінницькому Будинку офіцерів, в який 14 липня влучила російська ракета, демонтують аварійні конструкції.

Про це у Facebook повідомив очільник ОВА Сергій Борзов.

"Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, прийняли рішення про розбір завалів. Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно. Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.

Як повідомлялось, кількість жертв через ракетний удар зросла до 24. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

У Вінниці ідентифікували тіла всіх загиблих внаслідок ракетного удару окупантів.

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