Головне за ніч. Неділя, 17 липня

Вибухи в Миколаєві, Харків під обстрілами, Луганщина не здається.

Ніч минула загалом спокійніше за попередню, але все одно була напруженою.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили наступ ворога біля Івано-Дар’ївки і Верхньокам’янки на Донбасі. Противник продовжує інженерне обладнання позицій.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

На Слов’янському напрямку здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах Дібровного, Микільського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля та Курульки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу знищено 160 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська Російської Федерації втратили 38 300 військовослужбовців.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунало близько десяти вибухів.

“Близько десяти потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання”, – написав у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич, закликавши громадян не ігнорувати правила безпеки.

Згодом керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що військові РФ ударили по Миколаєву, ймовірно, ракетами С-300.

"Дуже масована атака і, скоріш за все, знову використовуються С-300, тобто і потужна, і розривна, і зі збільшеною руйнівною дією зброя, яка максимально шкодить", – сказала вона.

Є руйнування, пожежі локалізовано. Рятувальники продовжують роботу.

Станом на 9:00 ранку жертв серед цивільного населення немає.

Близько третьої години ночі в Київському районі Харкова унаслідок влучання двох ракет сталося займання одного з поверхів п’ятиповерхової виробничої будівлі.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждалу 59-річну жінку госпіталізовано до лікувальної установи.

Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську і Чкаловську громади.

Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть", – йдеться у повідомленні.

Одне із сіл вже кілька разів було захоплене окупантом, але українські військові щоразу відкидали ворога на попередні позиції. Однак він повертається і зазнає чергових втрат.

У Вінниці ідентифікували тіла всіх загиблих внаслідок ворожого ракетного удару.

За словами голови ОВА Сергія Борзова, сьогодні у місті та області почнуться поховання.

Із 68 постраждалих 14 людей перебувають у важкому стані, четверо – у критичному.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!