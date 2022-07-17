Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, зокрема, по навчальних закладах.

Минулої доби три ракети прилетіло у Торецьку громаду. Одна влучила у житловий квартал Торецька, дві – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, у Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу – обсяги пошкоджень встановлюються.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості. На місці працюють рятувальники.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“За 16 липня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох – в Удачному та одного – у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення”, – зазначив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, вчора росіяни двічі вдарили по мирних мешканцях Покровська на Донеччині балістичною ракетою "Іскандер-М".