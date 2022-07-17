Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
​Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – WSJ
​Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – WSJ
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років
​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли населені пункти Донеччини і вбили трьох мирних жителів

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, зокрема, по навчальних закладах.

Росіяни обстріляли населені пункти Донеччини і вбили трьох мирних жителів
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби три ракети прилетіло у Торецьку громаду. Одна влучила у житловий квартал Торецька, дві – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформації про постраждалих немає.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, у Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу – обсяги пошкоджень встановлюються.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості. На місці працюють рятувальники.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“За 16 липня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох – в Удачному та одного – у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення”, – зазначив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, вчора росіяни двічі вдарили по мирних мешканцях Покровська на Донеччині балістичною ракетою "Іскандер-М".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також