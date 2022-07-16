Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині "Іскандерами"

Є жертви і руйнування.

Росіяни двічі вдарили по мирних мешканцях Покровська на Донеччині балістичною ракетою "Іскандер -М".

Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін у Telegram.

"Тривають ракетні удари по Покровській громаді. Постраждали будинки, розбито автомобіль. Є жертви, є поранені серед мирного населення. Люди залишилися без домівок, багато будинків пошкоджені: повибивало вікна, двері, повидавлювало все всередину будинків і назовні", - повідомив мер Покровська.

Пізніше він додав, що внаслідок обстрілу сьогодні о 14:30 пошкоджено 16 приватних житлових будинків, а також сталося займання двох вантажних автомобілів.

"Залучалося 18 рятувальників та три одиниці техніки. Станом на 16:00 пожежа ліквідована", - поінформував Требушкін.

Наразі точна кількість жертв встановлюється.

Нагадаємо, за минулу добу на Донеччині обстрілами зруйновано 54 цивільні об'єкти.

Також сьогодні ППО відбила ракетний удар з Каспію, а перед тим знищила чотири російські ракети Х-101, що летіли на Дніпро.