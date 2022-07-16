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Окупанти обстріляли на Дніпропетровщині Марганецьку громаду

РФ також вгатила в області по полю пшениці площею 75 га.

Окупанти обстріляли на Дніпропетровщині Марганецьку громаду
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

У Дніпропетровській області окупанти вночі обстріляли Марганецьку громаду.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Там пошкоджено 9 житлових будинків і електромережі.

Протягом дня ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади Криворізького району.

“Також вгатили по полю пшениці площею 75 га за межами села Мар'янське, там сталася пожежа. На щастя, без жертв”, – зазначив він.

Нагадаємо, що вранці 16 липня росіяни ударили з "градів" по житлових кварталах Нікополя, у результаті чого були пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Згодом стало відомо, що у результаті обстрілу Нікополя загинули двоє людей.

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