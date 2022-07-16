Країни G20 мають розбіжності щодо війни Росії в Україні

Попри це міністри фінансів "Великої двадцятки" на зустрічі в Індонезії зробили кілька політичних проривів.

Група 20 міністрів фінансів великих економік у суботу пообіцяла вирішити проблему глобальної продовольчої безпеки та зростання боргу, а також зробила кілька політичних проривів на тлі розбіжностей щодо війни Росії в Україні на дводенній зустрічі в Індонезії.

Про це повідомляє Reuters.

У зв’язку із зростанням запитань щодо ефективності G20 у вирішенні основних світових проблем, міністр фінансів США Джанет Єллен сказала, що розбіжності завадили міністрам фінансів і головам центральних банків оприлюднити офіційне комюніке, але група має "сильний консенсус" щодо необхідності подолання кризи продовольчої безпеки, що загострюється.

Натомість приймаюча Індонезія опублікує заяву. Міністр фінансів країни Шрі Мульяні Індраваті сказала, що більшість тем були погоджені всіма членами, за винятком окремих заяв про війну в Україні. Вона назвала це "найкращим результатом", якого група могла досягти на цій зустрічі.

Попри те, що країни Заходу запровадили жорсткі санкції проти Росії, яка заявляє, що проводить "спеціальну військову операцію" в Україні, деякі країни G20, включаючи Китай, Індію та Південну Африку більш стримані у своїй реакції на війну.

"Це складний час, тому що Росія є частиною G20 і не погоджується з нами щодо того, як характеризувати війну", - сказала міністр фінансів США Єллен. Проте вона підкреслила, що розбіжності не повинні перешкоджати прогресу в нагальних глобальних питаннях.

Видання зазначає, що міністр фінансів Росії був присутній на зустрічі віртуально, а його заступник - особисто. Міністр фінансів України виступив на засіданні онлайн, де закликав до "жорсткіших адресних санкцій".

Міністр фінансів Індонезії зазначила, що попри складне головування у роздробленій G20 через війну в Україні, усі члени погодилися, що відсутність продовольчої безпеки потребує особливої уваги. Вона закликала скасувати торговельний захист, який перешкоджав постачанню продовольства.

Велика двадцятка створить спільний форум міністрів фінансів і сільського господарства для вирішення питання продовольства та добрив. Подібний форум було створено для міністрів фінансів і охорони здоров’я щодо готовності до пандемії.

Видання повідомляє, що на думку аналітиків, неможливість домовитися про комюніке відображає слабкість колись могутнього економічного угруповання.

"Ми переживаємо некерований момент у світовій економіці, коли G20 паралізована війною Путіна, а G7 не в змозі керувати глобальними суспільними благами", - сказав Кевін Галлахер, який очолює Центр політики глобального розвитку Бостонського університету.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ достроково залишив зустріч міністрів закордонних справ на Балі в межах саміту G20.