В Есманській громаді на Сумщині внаслідок ранкових ворожих обстрілів розбита школа та сільськогосподарське підприємство.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Наслідки ранкових обстрілів на Сумщині. Есманська громада. Розбита школа та сільгосппідприємство." - написав Живицький.

Як повідомлялося, впродовж ночі та зранку 16 липня росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині. В результаті одна людина загинула, сім поранені.

Також на ремонт і відновлення роботи Охтирської ТЕЦ на Сумщині Кабмін виділив 86,5 мільйона гривень. Охтирську ТЕЦ було знищено на початку березня в результаті авіабомбардування російськими винищувачами.