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Через удари наших артилеристів росіяни тепер працюють "з колес", - Гайдай

Кількість обстрілів значно зменшилася.

Через удари наших артилеристів росіяни тепер працюють "з колес", - Гайдай

Після влучних попадань у ворожі склади окупанти почали одразу везти боєприпаси машинами на передову. 

Про це керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Facebook.

"Можемо констатувати, що кількість обстрілів значно зменшилася. Через знищення українськими артилеристами ворожих складів в тилу, росіяни тепер працюють "з колес" - тобто більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на фронт машинами. Орки мають ускладнену логістику, яка йде нам на руку. Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужили і стали сильнішими", - сказав Гайдай.

За його словами, робота Луганської ОВА наразі зосереджена на допомозі військовим та жителям Луганщини, які стали переселенцями.

Нагадаємо, що мешканці окупованої Кадіївки (в минулому – Стаханов) підтвердили вибухи на складах окупантів 15 липня.

У Донецькій області 15 липня обстрілами окупантів зруйновано 54 цивільні об'єкти.

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