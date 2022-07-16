Головне за ніч. Субота, 16 липня

Ракетні удари по Дніпру, Нікополь під обстрілами, вибори наступника Бориса Джонсона.

Ніч виявилася тривожною у всіх розуміннях.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару неподалік Мосьпанового. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Питомник, Новопокровка, Протопівка, Руські Тишки, Дуванка та Коробочкине.

На Слов’янському напрямку ворог завдав авіаудару поблизу Богородичного. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 липня – у новині.

Станом на ранок 16 липня внаслідок війни Росії проти України постраждали більше 1015 дітей. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 353, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій – 31, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці дані не остаточні, оскільки їх не можна перевірити в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Напередодні ввечері російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру. За попередніми даними, загинуло троє людей, ще 15 поранені.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Район Робочої, ПМЗ можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями", - додав мер Дніпра Борис Філатов. Над вирішенням проблем працюють енергетики, газовики та водоканал.

Згодом стало відомо, що пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, зазначає Повітряне командування "Схід". Кілька ракет влучили по промисловому підприємству. За даними місцевої військової адміністрації, є загиблі та поранені. Дані уточнюються.

"Звертаємось до містян з нагадуванням, що ворог підступно б'є по нашим містам та цивільній інфраструктурі, тож дотримання правил елементарної безпеки під час повітряної тривоги - це інколи єдине, що здатно врятувати ваші життя та життя ваших близьких. Вірте в ППО, проте займайте безпечні місця під час нашої роботи", - наголосили в ПК "Схід". Якби вони ще скрізь були, ці безпечні місця!

Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні РФ. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год.

Уранці російська армія накрила артилерійським вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області. Пошкоджень зазнали житлові будинки та заклади освіти.

"Ударили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Одна жінка поранена, зараз вона у лікарні. За попередніми даними, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники.

У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. На щастя, без постраждалих.

Наприкінці про подію, точніше процес, за яким Україна уважно стежить. П'ятеро кандидатів на посаду лідера Консервативної партії і, відповідно, прем'єр-міністра Великої Британії, готуються до перших дебатів.

У п'ятницю на спільній відеоконференції кожен із претендентів розповів, чому саме він найкраще підходить на посаду прем'єра, а також відповів на кілька запитань щодо кризи вартості життя в країні, житлової кризи тощо.

Зокрема у кандидатів запитали, як кожен із них зможе підтримати Україну та протистояти Росії.

Детальніше про їх відповіді – у нашій новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!