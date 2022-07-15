Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор.

Вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці. І на національному рівні, і на міжнародному рівні зробимо все, щоб абсолютно всі російські вбивці відповідали за скоєне.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що загалом по медичну допомогу у Вінниці звернулися майже двісті людей. Чотири людини наразі в критичному стані, на жаль. У списку зниклих безвісти досі четверо громадян. На місці робиться все, щоб з’ясувати їхню долю. Список загиблих станом на цей час не змінився – 23 людини.

“Також міністр доповів мені щодо удару російської армії по Миколаєву сьогодні вранці. Зруйновані корпуси двох інститутів – педагогічного та кораблебудівного. Немає таких слів у нормальній людській мові, які можуть охарактеризувати, до якого стану деградувала російська держава. Це ж подвійний злочин – знищувати саме педагогічні інститути, щоб і закладу освіти не було, і нових освітян не могли навчити”, - розповів Зеленський.

Він пообіцяв, що ми обовʼязково відновимо все, що терористи зруйнували. Кожен із понад двох тисяч освітніх закладів – усі дитячі садочки, всі школи, інститути, університети. А головне – ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини.

“Сьогодні Європейський Союз оголосив перші деталі нового, сьомого санкційного пакету, який готується проти Російської Федерації, і завдання українських дипломатів – зробити все для посилення цього пакету”, - зазначив президент України.

Він додав, що США готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік з додатковою допомогою для України. Зокрема, йдеться і про розширення можливостей нашої військової авіації. Тільки за останні два тижні в український бюджет було перераховано 3 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки, і це дає нам змогу забезпечувати сьогодні поточні соціальні потреби українців.

“Зараз, коли я записую це звернення, майже по всій території нашої держави – повітряна тривога. Є попередня інформація щодо влучань – Дніпро, Кременчук, Київщина. Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – тиснути на нас з вами, тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити”, - розповів Володимир Зеленський.

Президент сьогодні підписав новий указ про нагородження 242 учасників бойових дій державними нагородами.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру. Попередньо, ця російська атака забрала життя трьох людей, ще 15 поранені.