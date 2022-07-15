Британець Пол Юрі загинув у полоні "ДНР"

Юрі не був військовослужбовцем, його тримали у полоні ще з квітня.

Гуманітарний працівник з Великобританії Пол Юрі загинув у полоні “ДНР”. За наявною інформацією він помер ще 10 липня.

Про це повідомляє BBC.

“Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що Росія повинна нести повну відповідальність за його смерть”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку повідомило, що викликало російського посла Андрія Келіна, щоб висловити “глибоку стурбованість".

Пол Юрі перебував у полоні в самопроголошеній Донецькій народній республіці (ДНР) разом з іншим чоловіком, Діланом Хілі, коли, як повідомляється, намагався врятувати жінку та її родину, які опинилися в пастці боїв. Втім, окупанти звинувачували його у найманстві.

Пан Юрі хворів на діабет 1 типу і потребував інсуліну, він мав його із собою, коли потрапив у полон, тому викрадачі знали про його стан.

"Він помер від гострої коронарної недостатності, посиленої набряком легенів і мозку", - цитує російський державний пропагандистський ресурс ТАСС слова однієї з чиновниць Наталії Ніконорової.

Також в “ДНР” заявили, що Великобританія не надала необхідні медичні засоби через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, британець Ейден Еслін, якого у “ДНР” засудили до страти, подав апеляцію на вирок. Нагадаємо, в ОРДО так званий суд засудив до смертної кари трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України.