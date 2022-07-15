Колишній сільський голова Урзуфа під Маріуполем співпрацює з окупантами, - Андрющенко

В Урзуфі раніше знаходилась дача Януковича.

Анатолій Аврамов, колишній сільський голова с. Урзуф, передав окупантам відомості щодо членів сімей та рідних військових ЗСУ.

Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

“Очолює всі схеми за участі мчс росії - схема поховання, схема розграбування. Нове - разом з окупантами займається переоформленням всіх пансіонатів та баз відпочинку на узбережжі на себе та на керівників мчс росії”, - написав Андрющенко.

Він додав, що українськи спротив вважає Аврамова за ціль номер один на узбережжі Маріупольського району.

Як раніше повідомляв Андрющенко, Оксана Гриньова, колишня директорка маріупольської школи №57, добровільно пішла на співпрацю з окупаційною владою.