Радник мера Маріуполя звинуватив директорку однієї з шкіл міста у співпраці з окупантами

Оксана Гриньова, колишня директорка маріупольської школи №57, добровільно перейшла на співпрацю з окупаційною владою.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що Гриньова організує підбір, зокрема примусовий, персоналу в школу №41, яку збирається очоліти і відкрити з першого вересня.
Оксана Гриньова за професією є викладачкою англійської мови, “яка тепер в Маріуполі на думку російської окупаційної влади непотрібна”.
Нагадаємо, у Маріуполі російські загарбники обіцяють відкрити дитяче відділення лікарні поруч із розбомбленим ними пологовим будинком.