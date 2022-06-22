Радник мера Маріуполя звинуватив директорку однієї з шкіл міста у співпраці з окупантами

Мова йде про Оксану Гриньову, екс-директорку школи №57 у Маріуполі.

Оксана Гриньова, колишня директорка маріупольської школи №57, добровільно перейшла на співпрацю з окупаційною владою.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що Гриньова організує підбір, зокрема примусовий, персоналу в школу №41, яку збирається очоліти і відкрити з першого вересня.

Оксана Гриньова за професією є викладачкою англійської мови, “яка тепер в Маріуполі на думку російської окупаційної влади непотрібна”.

Нагадаємо, у Маріуполі російські загарбники обіцяють відкрити дитяче відділення лікарні поруч із розбомбленим ними пологовим будинком.