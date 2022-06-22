48 суддям із Криму висунули обвинувачення в державній зраді, підозрюють іще 175

В українських судах перебувають обвинувачення у державній зраді проти 48 суддів із Криму, повідомляє "Крим. Реалії".

У прокуратурі АРК і Севастополя зазначили, що станом на 16 червня 47 із 48 обвинувачених судитимуть заочно.

Ще 175 кримських суддів підозрюють у держзраді.

Крім того, в прокуратурі Криму додали, що Печерський районний суд Києва з лютого цього року не призначає дату нового засідання у справі ексголови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого обвинувачують у держзраді, у зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану.

Чорнобук – єдиний суддя, підозрюваний у державній зраді, який перебуває у зоні досяжності українських правоохоронних органів.

Прокуратура АРК та Севастополя скерувала обвинувальний висновок до суду ще в жовтні 2019-го. А станом на початок 2022 року слухання справи перебувало на стадії опитування свідків.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ДБР розслідує 530 справ щодо зрадників і колаборантів.

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