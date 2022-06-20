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В Криму заявили про удари по бурових установках Чорноморнафтогазу

Аксьонов каже, що є постраждалі. 

В Криму заявили про удари по бурових установках Чорноморнафтогазу
Вишки Бойка
Фото: Економічна правда

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що по бурових установках Чорноморнафтогазу було завдано ударів.

За його словами, удару було завдано вранці 20 червня. За словами нелегітимного очільника захопленої території, постраждали троє людей. 

Вишки Чорноморнафтогазу були захоплені росіянами в 2014 році, коли вони вдерлися до АР Крим. Так звані вишки Бойка – це "Петро Годованець" і "Україна". На час захоплення вони перебували в територіальних водах України на Одеському газовому родовищі, в 2015 їх перемістили до Голіцинського родовища, що неподалік узбережжя Криму. 

У 2019 році повідомлялось, що захоплені Росією вишки для видобутку нафти й газу на Чорноморському шлейфі, відомі як вишки Бойка, окупанти переобладнали у військові обʼєкти та використовували для розвідки.

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