​ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони на Херсонщині, - радник голови ОВА Хлань

Ворог укріплюється на другій та третій лініях оборони.

ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, хоча ворог вважав, що вона непохитна. Зараз загарбники укріплюються на другій та третій лініях.

Про це сказав радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ завдавали влучних ударів по складах, які знаходяться в тилу окупанта. У Новій Каховці, три рази поспіль, було влучання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", - інформує радник голови Херсонської ОВА.

Сергій Хлань також додав, що в останні два тижні на Херсонщині ЗСУ мали перевагу над ворогом.

"По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом із ЗСУ. Двотижневі перемоги дають впевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю", - наголосив він.

Раніше радник голови ОВА Сергій Хлань повідомив, що ФСБ заарештовує місцевих колаборантів на Херсонщині.