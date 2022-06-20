Вранці ворог тричі обстріляв Сумщину та Чернігівщину

Про постраждалих не повідомляється.

За сьогоднішній ранок російські військові тричі обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. По Сумщині було завдано двох ударів, по Чернігівщині – одного.

Два обстріли було зафіксовано з боку російського села Зернове, повідомили в Державній прикордонній службі України.

"Близько трьох десятків ворожих снарядів розірвалися на околиці прикордонних сіл Шосткинського району", – зазначили прикордонники.

Ще 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

За попередніми даними, жертв та руйнувань внаслідок цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.

Тиждень тому голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус констатував збільшення кількості ворожих обстрілів. Вороги ведуть вогонь по прикордонних районах Сумщини і Чернігівщини з російської території. Найчастіше вони застосовують міномети й артилерію.