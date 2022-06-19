Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.

Російські окупанти у неділю, 19 червня, двічі гатили по Сумщині з мінометів, пошкодили щонайменше 10 будинків і господарчі споруди.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Телеграмі.

"Сьогодні вночі ворог двічі відкривав вогонь зі своєї території по Середино-Будській громаді. З 4 до 5 ранку і потім близько 7. Гатили з міномету по житловим кварталів міста Середина-Буда", - наголосив він.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше 10 будинків і господарчу споруду. Іще один дім зруйновано через пожежу після влучання російського боєприпасу. Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, що у Сумській області змінюють комендантську годину. Від 20 червня вона розпочинатиметься о 23.00, а закінчуватиметься о 4.00.