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У Запорізькій області окупанти зосереджують техніку і особовий склад

У Василівці зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів.

У Запорізькій області окупанти зосереджують техніку і особовий склад
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Запорізькій області російські війська зосереджують техніку і особовий склад. Українські військові не відкидають, що ворог готується до активних дій.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

"Російські війська продовжують зосередження бойової техніки і особового складу на певних напрямках, ймовірно, готуючись до ведення активних бойових дій. На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії. У населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що в населеному пункті Василівка на території військкомату зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів до неї. У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військової техніки. Крім того, за добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя.

За минулу добу на території Запорізької області піддавалися обстрілам села Червоне і Новоданилівка, а також місто Гуляйполе. Порівняно з минулою добою кількість таких обстрілів зросла вдвічі. 

Нагадаємо, що у Запорізькій області є дані про 340 підтверджених випадків викрадання окупантами людей.

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