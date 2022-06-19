Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Окупанти вимагають у командування повернути їх додому, бо в ротах залишилося по 10-15 людей, - перехоплення розвідки
Окупанти вимагають у командування повернути їх додому, бо в ротах залишилося по 10-15 людей, - перехоплення розвідки
​Уночі в окупованому Бердянську пролунали вибухи
​Уночі в окупованому Бердянську пролунали вибухи
Армія РФ втратила 37 592 військових, – перехоплені дані російських штабів
Армія РФ втратила 37 592 військових, – перехоплені дані російських штабів
Калінінградська пастка: як проблеми Балтії загрожують Україні
Калінінградська пастка: як проблеми Балтії загрожують Україні
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
ГоловнаСуспільствоПодії

На Сумщині затримали чоловіка, який ​намалював на своєму помешканні рашистські символи

Наразі вже затримано близько 100 ДРГ по всій території України.

На Сумщині затримали чоловіка, який ​намалював на своєму помешканні рашистські символи
Євген Єнін
Фото: mvs.gov.ua

У Сумський області поліція затримала чоловіка, який намалював на своєму помешканні заборонені символи Z та V, які використовують російські окупаційні війська.

Про це розповів перший заступник Міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

За його словами, наразі вже затримано близько 100 диверсійно-розвідувальних груп по всій території України. За червеньбуло затримано майже 30 диверсантів, із них 11 - в Києві.

"Небезпека нікуди не зникає, ДРГ існують серед нас, працюючи на ворога. Нещодавно в Сумській області наші поліцейські повідомили про підозру місцевому мешканцю, якій фарбою на дверях та вікнах свого помешкання намалював заборонені на території символи Z та V, та ще й виправдовував дії російського агресора", - розповів Єнін.

Він наголосив, що правоохоронці продовжують системну роботу з виявлення диверсантів.

Нагадаємо, Росія майже не щодня обстрілює Сумщину зі своєї території. Так, сьогодні близько 7 ранку росіяни почали мінометний обстріл житлових кварталів міста Середина-Буда на Сумщині. Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди. Вирують пожежі. Інформація щодо постраждалих чи загиблих ще уточнюється.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також