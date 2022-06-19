Воїни 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола нищать російських окупаційних військ з американських гаубиць М777.

Про це йдеться на сторінці бригади у соцмережі Facebook.

“Переважно нашими цілями є артилерійські підрозділи рашистів, прикриваємо нашу піхоту. Не гребуємо й іншою бойовою технікою, наносимо вогневе ураження й по живій силі противника, Ми не перебираємо. Нам дають ціль – і наше завдання її знищити!”, – зазначив “Злий” – командир одного з підрозділів, який виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку Донеччини.

Фото: facebook.com/easternbridgehead

За словами українських військових, 155мм гаубиці М-777 – це “грізна сила, висока маневреність і потужна міць”.

“Ворог постійно полює за ними і не шкодує для їх ураження ні ракет, ні снарядів. Поливають щедро, але мимо”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/easternbridgehead

Фото: facebook.com/easternbridgehead

Нагадаємо, у межах останнього траншу США передадуть Україні 18 155-мм гаубиць, 36 000 снарядів калібру 155 мм, 18 тактичних транспортних засобів для буксирування гаубиць, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Himars та чотири тактичні машини для відновлення обладнання.

Також американське Міноборони зазначило, що надасть нашій державі дві системи берегової оборони з ракетами Harpoon, тисячі захищених радіоприймачів, тисячі приладів нічного бачення та тепловізійні приціли тощо.