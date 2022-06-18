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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Новомосковського району Дніпропетровщини зросла до 11 людей

Одна людина перебуває у важкому стані.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Новомосковського району Дніпропетровщини зросла до 11 людей
Фото: dnipro.tv

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки окупантів у Новомосковському районі Дніпропетровської області зросла до 11 людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих – у важкому стані”, – зазначив він. 

Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари.

Нагадаємо, у Новомосковському районі три ракети окупантів зруйнували сьогодні нафтобазу.

Росіяни вдарили і по Кривому Рогу – постраждали двоє людей, зруйновано два приватні будинки і гараж. Окупанти також влучили в об’єкт соціальної інфраструктури.

Окрім цього, вдень РФ обстріляла територію Апостолівської та Зеленодольської громад, обійшлося без жертв.

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