Росіяни гатили по Миколаєву і громадам Баштанського та Миколаївського районів.

У Миколаївській області за останню добу поранення через обстріли російських військових отримали 22 людини.

Про це написала у Telegram голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Фото: Поліція Миколаївської області у Facebook

“Під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади”, – зазначила вона.

Замазєєва додала, що за минулу добу на Миколаївщині поранення дістали 22 людини. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Фото: Поліція Миколаївської області у Facebook

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях знаходяться 284 громадянина, що постраждали від атак окупантів. Ще 109 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Фото: Поліція Миколаївської області у Facebook

Нагадаємо, з початку війни військові РФ пошкодили або знищили майже 5 тис. цивільних об’єктів на Миколаївщині. Серед них більшість – житлові будинки.