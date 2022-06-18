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На Донеччині українці збили російський літак Су-25

Літак збили з ПЗРК "Ігла".

На Донеччині українці збили російський літак Су-25
Штурмовик Су-25УБ
Фото: авиару.рф

В Донецькій області військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців збили з ПЗРК "Ігла" російський літак Су-25.

Про це повідомила у Facebook 72-а бригада ім. Чорних Запорожців.

"Ми знову на Донеччині. І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше. Су-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що бійці 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ підірвали танк і дві БМП окупантів. Влучні постріли зроблені з британських гаубиць.

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