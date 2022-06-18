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323 дитини загинули з початку повномасштабної агресії росіян

Через бомбардування та обстріли росіян пошкоджено 2028 закладів освіти.

323 дитини загинули з початку повномасштабної агресії росіян
Фото: Офіс генпрокурора

Станом на ранок 18 червня більш ніж 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За інформацією ювенальних прокурорів, 323 дитини загинуло та понад 583 поранено.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській – 17", - йдеться в повідомленні.

Так, 14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ смт Савинці Ізюмського району Харківської області поранено 15-річну дівчинку. 16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети на території житлового будинку в одному із сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток. 17 червня через обстріл окупантами м. Миколаїв зазнав поранення 7-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю. 

Нагадаємо, що ООН буде розслідувати незаконне вивезення українських дітей у Росію та їхнє всиновлення в РФ.

Станом на 10 червня в Україні з початку війни в розшуку перебуває 147 дітей.

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