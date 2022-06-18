Обстріли на Донбасі і Харківщині, активні бойові дії на Херсонщині. Як минула ніч у регіонах

Вночі 18 червня ворог обстрілював Донеччину, Луганщину і Харківщину, атакував крилатими ракетами Одеську область. Зазнав ворожої атаки непрацюючий Кременчуцький нафтопереробний завод.

Про це ідеться у зведеній інформації військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 18 червня.

На Луганщині росіяни завдали авіаударів по Сиротиному і Борівському поблизу Сєвєродонецька. У цьому місті тривають бойові дії. Зафіксовані чергові руйнування на “Азоті”, на території транспортного цеху. Двічі ворог масовано обстріляв житлові квартали поблизу колишнього заводу “Донсода” в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці. Також війська РФ обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте і Троїцьке. За підтримки артилерії росіяни організували штурмові дії неподалік Ниркового. Двоє мирних жителів загинули.

На Донеччині обстріли не припиняються вздовж усієї лінії фронту. Росіяни застосовують стрілецьку зброю, танки, артилерію, міномети, РСЗВ “Смерч” і “Град”, авіацію. Під обстрілами опинились 12 населених пунктів, серед яких Авдіївка, Нью-Йорк, Желанне, Бахмут, Нетайлове, Красногорівка. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, три багатоповерхівки, приміщення Авдіївського коксохімічного заводу та інших промислових підприємств, АЗС, будинок культури, психоневрологічний інтернат, школу, магазин. Одна людина загинула, четверо поранені.

Одеську область вночі ворог атакував крилатими ракетами. Дві ракети “Онікс”, випущені з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму були знищені у повітрі підрозділом протиповітряної оборони.

У Полтавській області сьогодні зранку росіяни вкотре обстріляли інфраструктурні об'єкти. Шість російських ракет вдарили по непрацюючому Кременчуцькому нафтопереробному заводу, дві ракети влучили у ТЕЦ. Постраждалих немає. НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини. Працюють рятувальники, триває гасіння пожежі у двох осередках. Загиблих і постраждалих немає.

У Дніпропетровській області ніч пройшла з повітряними тривогами та обстрілами Криворізького району. Ворог з артилерії обстріляв село Велика Костромка. Є пошкоджені будинки. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.

У Київському районі Харкова внаслідок російського обстрілу вчора ввечері спалахнула пожежа у 16-поверховому житловому будинку. За попередніми даними, загиблих або поранених немає. Протягом доби через ворожі обстріли виникли шість пожеж у Харківському, Лозівському, Богодухівському районах Харківської області, горіли житлові будинки та господарчі споруди. Одна людина поранена внаслідок обстрілів Руської Лозової. Активні бойові дії тривають на Ізюмському напрямку. Сили оборони України звільнили Дмитрівку Ізюмського району.

У Миколаївській області 17 червня обстрілів зазнала Широківська громада. Постраждалих немає. Зруйновано фермерські склади і три житлові будинки. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація про потерпілих і руйнування уточнюється. У Миколаївському районі упродовж доби загарбники вели обстріли села Парутине Куцурубської громади. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, зафіксовано понад 12 прильотів ворожих касетних снарядів.

У Херсонській області через активні бої на кордонах з іншими областями критичною є ситуація у всіх населених пунктах Високопільщини, Великоолександрівщини, Нововоронцовщини. Відсутні вода, світло, газ, ліки, багато постраждалих мирних жителів, знищено низку приватних та інфраструктурних об’єктів. Усе більше лунає фейкових заяв від місцевих колоборантів щодо бівалютної зони, російського громадянства для немовлят, будівництва кораблів, навчання за російськими програмами тощо. Також російські загарбники заявляють про відновлення роботи залізниці, зокрема сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

Водночас відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Київській та Житомирській областях.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, війська РФ безуспішно штурмували околиці Сєвєродонецька і наступали на Слов’янськ.