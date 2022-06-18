У Луганській області ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Сиротиного та Борівського.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Завдано авіаударів в районах Сиротиного та Борівського. Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Окупант з втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського", – зазначив Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

За підтримки артилерії російські загарбники здійснили штурмові дії неподалік Ниркового.

"Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї", – наголосив він.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Гайдай додав, що вчора вдалося направити до лікарні у Дніпропетровській області п’ятьох поранених людей. Серед них чотири лисичанина і один сєвєродончанин, який потрапив під обстріл у Лисичанську.

Нагадаємо, за даними Сергія Гайдая, щодня на Луганщину привозять по 30 КамАЗів російських окупантів.