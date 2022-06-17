Єврокомісія підтримала надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним – рішення вже Європейської ради, тобто лідерів країн ЄС”, - повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна заслуговує на цей позитив, оскільки українські цінності – це європейські цінності, а українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички й зараз не втратили сили, і наше зближення з Євросоюзом – це не тільки позитив для України, але й найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років.

“Нагадаю зараз лише одне: після 24 лютого наша країна приєдналася до європейської енергетичної системи. Наші мережі – України та Євросоюзу – працюють синхронізовано попри повномасштабну війну. Тобто навіть в одному цьому факті видно одразу все – і професійність наших людей, і силу наших інституцій, і нашу здатність виконувати обіцянки, і величину українського потенціалу”, - зазначив президент.

Володимир Зеленський говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, подякував їй та всім членам Єврокомісії за лідерство, за сьогоднішнє рішення. Також говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, і подякував йому за те, що він відчуває історичне значення цих процесів і для України, і для майбутнього Європи.

Також сьогодні у президента України запланована розмова з премʼєр-міністром Нідерландів Рютте.

“Під час вчорашнього візиту в Київ лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії було зрозуміло, наскільки масштабні перспективи відкриваються і для нашої держави, і для всіх європейців, якщо будемо працювати й надалі разом. А сьогодні це розуміння стало ще чіткішим. Європейська сила, європейська самостійність і європейський розвиток можна уявити справді потужними тільки з Україною”, - розповів Зеленський.

Він додав, що уряд України сьогодні скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією, візовий режим працюватиме з 1 липня.

“Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнай сильнішими були наші звʼязки з Європою”, - підкреслив президент.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні відбувся вже другий візит Бориса Джонсона в Київ з 24 лютого. Переговори були позитивні - обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги.

“Я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема й зброєю. Вдячний і за те, що ми однаково сприймаємо необхідність безумовного захисту нашої держави. Говорили про гарантії безпеки для України. Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців й всіх європейців на покоління вперед”, - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що тиждень був максимально корисним для України – на багатьох напрямках, і подякував президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій – саме завдяки підтримці США.

Володимир Зеленський підписав нові укази про нагородження 413 учасників бойових дій державними нагородами, 29 із них – посмертно.

“І наостанок. Сьогодні вже можу повідомити про це: вдалося звільнити з полону “Тайру”, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. “Тайра” вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх”, - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що його країна готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових для використання цих озброєнь.