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З мінометів, безпілотників, "Градів": Живицький розповів, як нині росіяни обстрілювали Сумщину

На щастя, жертв немає.

З мінометів, безпілотників, "Градів": Живицький розповів, як нині росіяни обстрілювали Сумщину

17 червня російські загарбники завдали ударів по Сумській області. Під обстріли потрапила Краснопільська громада.

Про це розповів керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після 15 години залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено. Після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території росії, 24 приходи", - повідомив Живицький.

Увечері, після 20.00, окупанти почали обстрілювати громаду з артилерії.

"... З "Градів", усього близько 80 приходів. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення", - додав очільник Сумщини.

Він підкреслив, що жертв немає.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня рашисти здійснили мінометні обстріли кордону в Сумській області.

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