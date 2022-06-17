На Харківському напрямку захисники виявили і розбили ворожі ДРГ, окупанти рахують втрати, - Генштаб

Також не вдалися загарбникам ані розвідки боєм, ані спроби штурмів.

На Харківському напрямку російські окупанти, щоб виявити слабкі місця в обороні українських захисників, у районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток залучили диверсійно-розвідувальні групи.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Військові виявили ворога і завдали йому втрат, тож він відійшов.

Також невдалими виявилися для окупантів неодноразові розвідки боєм та спроби штурмів.

Так, на згаданому Харківському напрямку неподалік Кочубіївки росіяни намагалися вести розвідку боєм. ЗСУ не дали їм жодного шансу на успіх, тож загарбники з втратами відступили.

Аналогічна ситуація була на Слов’янському напрямку Поблизу Краснопілля.

Також підрозділи Сил оборони України змусили рашистів залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області. На Сєвєродонецькому напрямку в районах Сиротиного та Метьолкіного українські бійці успішно відбили ворожий штурм. Тож противник із втратами відійшов на раніше займані позиції.

На Бахмутському напрямку поблизу Гірського ЗСУ вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Безуспішними виявилися для окупантів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Після перегрупування за підтримки артилерії загарбники здійснили спробу штурмових дій неподалік Ниркового. Та отримали гідну відсіч, тож тепер лише рахують свої втрати.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 17 червня така:

на Сіверському рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Крім того, росавіація завдала авіаударів по двох населених пунктах Сумської області.

рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Мезенівки та Глухова Сумської області. Крім того, росавіація завдала авіаударів по двох населених пунктах Сумської області. на Слобожанському окупанти здійснюють дистанційне мінування місцевості. Проводили також повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

окупанти здійснюють дистанційне мінування місцевості. Проводили також повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. на Харківському рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.

рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне. на Слов’янському росармія зосереджує зусилля, щоб продовжити наступ у напрямку Слов’янська, тривають бої. Також ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.

росармія зосереджує зусилля, щоб продовжити наступ у напрямку Слов’янська, тривають бої. Також ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха. на Сєвєродонецькому росіяни завдали авіаударів по позиціях українських підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.

росіяни завдали авіаударів по позиціях українських підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. на Бахмутському загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам’янське. Завдали авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді.

, , та окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам’янське. Завдали авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді. на Південнобузькому рашисти, щоб виявити зміни в положенні українських військ та корегувати вогонь артилерії, вели повітряну розвідку БпЛА. Також окупанти, щоб стримати просування українських підрозділів, здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів в районах населених пунктів Тополине, Князівка, Лупареве, Посад-Покровське та Новогригорівка.

Нагадаємо, військові Міжнародного легіону (International Legion of Defense of Ukraine) показали бойові дії в Сєвєродонецьку на Луганщині.

СБУ оприлюднила перехоплену розмову росіян, у якій скаржаться на те, що рашистські командири втікають із війни, залишаючи своїх підлеглих напризволяще.