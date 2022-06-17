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На Вінничині й Полтавщині тестують нову систему оперативного сповіщення через Київстар, Vodafone і lifecell, - МВС

ДСНС може відправляти інформацію жителям конкретного населеного пункту, області або по всій Україні.

На Вінничині й Полтавщині тестують нову систему оперативного сповіщення через Київстар, Vodafone і lifecell, - МВС
Фото: kazatin.com

У двох областях України - Вінницькій і Полтавській - почали тестувати нову систему оперативного сповіщення через Київстар, Vodafone і lifecell.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішні справ.

У міністерстві кажуть - нова система оповіщення працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням. Це швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування та наявність звукового сигналу (навіть якщо вимкнено звук на смартфоні).

"На першому етапі, з 15 червня, відбуваються розсилки лише тестових повідомлень у Полтавській та Вінницькій областях для перевірки роботи системи. Зміст тестового повідомлення: "ДСНС України. Тестування системи інформування населення. Докладніше: https://dsns.gov.ua/test"; воно не пов’язане із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагає дій зі сторони громадян", - зазначили в МВС.

Повідомлення будуть отримувати абоненти мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку. У міністерстві пояснили, що ДСНС може відправляти інформацію жителям конкретного населеного пункту, області або по всій Україні залежно від ситуації.

"Попри всі вказані переваги, технологія Cell Broadcast має деякі обмеження з боку абонентського обладнання (телефонів) – старі моделі телефонів (до 2019 року випуску) з великою ймовірністю не зможуть приймати оповіщення Сell Broadcast", - зауважили у відомстві.

Сповіщення від нової системи отримуватимуть телефони, які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5. У майбутньому перелік моделей смартфонів, які зможуть отримувати такі повідомлення, розширюватиметься, кажуть в МВС.

Нагадаємо, у квітні Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення з використанням технології Cell broadcast.

До цього оновили застосунок “Повітряна тривога”, який надсилає критичні сповіщення про початок і закінчення повітряної тривоги в областях України.

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