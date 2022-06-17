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“Zатонув чи Vтопився”. Укрпошта презентувала нову марку-сувенір

Ця марка – знак подяки за допомогу іноземним партнерам України.

“Zатонув чи Vтопився”. Укрпошта презентувала нову марку-сувенір
Фото: loda.gov.ua

У Львівській ОВА відбулось урочисте спецпогашення поштової марки “Zатонув чи Vтопився”, яку Укрпошта випустила обмеженим тиражем.

Про це повідомляє сайт Львівської ОВА.

“Кількість наших міжнародних партнерів доволі велика. Під час зустрічей бачимо, наскільки питання допомоги Україні для них важливе. Хтось підтримує наших військових і передає амуніцію, техніку, хтось гуманітарно допомагає евакуйованим родинам тут, на Львівщині. Ця марка – маленький сувенір на згадку про їхню підтримку. Якщо буде потреба, то розглядатимемо можливість додаткового тиражування цієї марки”, – зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

loda.gov.ua
loda.gov.ua

Дизайн марки розробила студентка третього курсу Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександра Кузьменко.

"Саме ідея Олександри перемогла в конкурсі серед студентів. Більшість із них зараз евакуювалися в різні області, однак навіть попри це радо відгукнулися взяти участь у розробці дизайну нової марки. Варіантів було багато. Однак переможець повинен бути один, тому в процесі роботи ми дещо вдосконалили ескіз марки, а вже сьогодні її можемо погасити", – поділився голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський.

Фото: loda.gov.ua

За словами автора ідеї такої марки Юрія Котика, окрім марки, наші волонтери та партнери отримають додаткові сувеніри з України на знак поваги за їхню підтримку.

Нагадаємо, першою погашеною маркою в час війни стала марка про військовий корабель. Станом на зараз випустили понад 6 млн примірників першої та другої серії.

 

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