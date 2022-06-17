Вчительку української мови судитимуть за заперечення збройної агресії РФ

На Житомирщині судитимуть вчительку української мови за публічне заперечення збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.

“Прокурори Житомирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевої жительки за фактом публічного заперечення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликів до підтримки рішень і дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України)", –йдеться в повідомленні.

Зокрема, слідство встановило, що вчителька української мови однієї зі шкіл Житомира під час засідання методоб’єднання вчителів-мовників переконувала колег, що в Україні не війна, а “військова спецоперація” збройних сил Росії, які допомагають “братському” українському народові.

Вчителька стверджувала, що українські ЗМІ дезінформують населення про наслідки окупації в містах і селах, а розстріли мирних жителів Бучі називала постановочними сюжетами.

Зазначається, що досудове розслідування здійснювало районне управління поліції Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Нагадаємо, з початку війни ДБР розслідує 530 справ щодо зрадників і колаборантів. Найбільше проваджень відкрито в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.