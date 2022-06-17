СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке зберігало зброю та боєприпаси

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке діяло в Києві під виглядом добровольчого батальйону, – повідомила спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

Встановлено, що до складу угруповання, яке незаконно зберігали зброю і боєприпаси, входило 5 осіб різної національності. Їхньою діяльністю з території РФ керував уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.

Фото: СБУ Злочинне угруповання готувало диверсії

Для маскування злочинної діяльності учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці. Використовуючи документи оформленні на підставних осіб, їм вдалося отримати автоматичну зброю, яку вони переховували за місцями проживання.

"У зловмисників вилучено арсенал бойових засобів ураження. Серед них – 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет, кулемет РПК тощо", – повідомили в СБУ.

Також повідомляється, що за даними слідства зловмисники планували використовувати зброю для дестабілізації обстановки в регіоні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Одному з учасників повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Також повідомлялось, що СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова.

Раніше СБУ нейтралізувала групу російських агентів-кримінальників на Чернігівщині.

Усього з початку війни СБУ викрила понад 160 ворожих ДРГ.